PARLA / Cartas de los lectores – Enero’2019

Merodeadores y mafias “okupas”

Desde hace semanas, vengo observando cómo hay gente que se dedica a llamar a los porteros automáticos de las viviendas de mi barrio y de otros conocidos míos de Parla. Preguntan si vive “fulanito” o “menganita”. A veces vienen solos, en pareja. Parece ser que hay mafias que se dedican a detectar viviendas vacías para entrar en ellas por la fuerza y luego revenderlas a los delincuentes “okupas”. También intentan detectar en qué pisos o chalets se puede robar cuando los propietarios están trabajando. Me pregunto si agentes de la Policía Nacional de paisano vigilan estos comportamientos. Como consejo, sobre todo a personas mayores, les diría que desconfíen de estas llamadas y que no den ningún tipo de información. Por desgracia, la delincuencia no para de trabajar. Y casi siempre gana. Son

profesionales. Y muy listos.

FÉLIX DEL RÍO

…..

Adiós al comercio tradicional en Parla

Mes de enero. Como cada año, algunas empresas y negocios parleños aprovechan para cerrar sus puertas. Las dificultades que los pequeños emprendedores y comerciantes se encuentran aquí en la localidad unida a otros problemas ya enquistados (altos impuestos, suciedad en las calles, incivismo, delincuencia, etc…). acaban con locales vacíos que no pudieron subsistir. Luego dirán que la culpa la tiene Amazon.

SOLEDAD MÁRQUEZ