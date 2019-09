Parla recupera los festejos taurinos en las Fiestas Patronales

Entre los días 1 y 10 de septiembre, Parla celebrará las fiestas en honor a la Virgen de Nuestra Señora de La Soledad. Como novedad, después del paréntesis de 2018, el municipio volverá a tener festejos taurinos, entre los que destaca la corrida que lidiarán ‘El Cid’, Javier Cortés y Román, con reses de El Pilar y tres encierros, dos diurnos y uno nocturno.

Los actos comenzaron con el tradicional traslado de la imagen de la Patrona desde la ermita a la parroquia de Nuestra Señora de La Asunción el día 1 de septiembre. Los pregoneros de este año serán tres boxeadores parleños, Agapito Gómez, Javier Castillejo ‘El Lince’ y Jesús Sánchez ‘El Ciclón’, ejemplo de tres generaciones de deportistas locales, que darán el pistoletazo de salida a las fiestas justo antes del espectáculo de música y fuegos artificiales.

Las actuaciones musicales estarán protagonizadas por Demarco Flamenco, Los Rebujitos y DJ Tito, además de los bailes populares con orquestas y los conciertos de grupos locales. El recinto ferial acogerá dos jornadas sin ruido, los días 9 y 10, en solidaridad con los niños con trastorno del espectro autista (TEA) y necesidades especiales. La programación contempla también competiciones deportivas, juegos infantiles, discoteca móvil y exposiciones.

PROGRAMA DE ACTOS

Domingo 1

20,00 h. Traslado de la imagen de Nuestra Señora de La Soledad desde la ermita a la parroquia de Nuestra Señora de La Asunción. Recorrido: C/. Bartolomé Hurtado, C/. Las Flores, C/. Olivo, C/. Real, C/. Iglesia y llegada a la parroquia de Ntra. Sra. de La Asunción.

A la llegada, Septenario en honor de Ntra. Sra. de La Soledad en la parroquia de Ntra. Sra. de La Asunción (toda la semana a las 20,30 h.).

Viernes 6

22,00 h. Pregón en el escenario municipal situado en la Avenida de Las Galaxias a cargo de tres boxeadores parleños, Agapito Gómez, Javier Castillejo y Jesús Sánchez. A continuación, en el recinto de conciertos, actuación de DEMARCO FLAMENCO.

0,30 h. Espectáculo pirotécnico a cargo de DISCOMFA en el parque de las Comunidades de España, zona del lago.

1,00 h. Discoteca móvil con la actuación de los D’J CARLITOS SALA en el recinto de conciertos de la Avenida de las Galaxias.

Sábado 7

8,00 h. Rosario de la Aurora desde la ermita a la parroquia de Nuestra Sra. de La Asunción. Recorrido: C/. Bartolomé Hurtado, C/. Las Flores, C/. Olivo, C/. Real y C/. Iglesia.

11,00 h. I Ruta Gastronómica del Toro organizada por la Asociación Cultural Parla Taurina.

12,00 h. Actividades para la infancia con un gran parque infantil y otras atracciones en el Parque del Universo.

12,00 h. Gymkana familiar. Actividad gratuita para niños y niñas de 5 a 12 años organizada por la Concejalía de Igualdad.

19,00 h. Acto de imposición y bendición de medallas de la Hermandad de Ntra. Sra. de La Soledad en la parroquia de Ntra. Sra. de La Asunción a los nuevos hermanos. A continuación, ofrenda floral a Ntra. Sra. de La Soledad en la parroquia de Ntra. Sra. de La Asunción.

20,00 h. Concurso de recortes en la plaza de toros de la C/. Pablo Picasso con la suelta de cuatro toros.

20,30 h. Último día del Septenario, con el tradicional canto de la Salve.

22,00 h. Concierto de LOS REBUJITOS en el recinto de la Avenida de Las Galaxias.

23,30 h. Baile popular a cargo de la orquesta SKANER en la calle Pinto esquina a calle Torrejón.

0,00 h. Encierro nocturno en la C/. Pablo Picasso organizado por la Asociación Cultural Parla Taurina con la suelta de tres toros.

1,00 h. Discoteca móvil con la actuación de D’J MARCOS & CUCO en el recinto de conciertos de la Avenida de las Galaxias.

Domingo 8

7,00 h. Charanga musical en el recorrido del encierro en la C/. Pablo Picasso organizado por la Asociación Cultural Parla Taurina.

8,00 h. Tradicional encierro en la C/. Pablo Picasso con los toros que se lidiarán por la tarde. A continuación, suelta de vaquillas, I Toro Cajón y carretón infantil.

12,00 h. Salutación de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra. de La Soledad a la Corporación municipal en el Ayuntamiento y posterior recorrido hasta la iglesia de Ntra. Sra. de La Asunción, acompañados de la banda de música HARMONÍA.

12,30 h. Misa solemne en honor de Ntra. Sra. de La Soledad, en la parroquia de Ntra. Sra. de La Asunción.

13,30 h. Tradicional vermouth para las autoridades, hermandades y todos los hermanos de la Hermandad de Ntra. Sra. de La Soledad en el recinto de la ermita, en la C/. Bartolomé Hurtado.

17,30 h. Corrida de toros de la ganadería de El Pilar para los diestros MANUEL JESÚS ‘EL CID’, JAVIER CORTÉS y ROMÁN en el coso de la C/. Pablo Picasso.

19,00 h. Santa Misa en la parroquia de Ntra. Sra. de La Asunción.

20,30 h. Traslado de la imagen de Ntra. Sra. de La Soledad a la ermita, con la tradicional subasta de lanza, agarraderos y cintas. Recorrido: C/. La Soledad, C/. La Sal, C/. La Arena, C/. Humanes, C/. La Amargura, C/. Bartolomé Hurtado y ermita. A continuación, disparo de una colección de fuegos artificiales, tras la procesión, a cargo de DISCOMFA en el Parque de la ermita.

20,00 h. Actuación de los grupos locales de pop-rock y rap con la intervención de THE VOOPRET, THE OLD SOUND, THE GUOPER’S, MATERIA OSCURA, BONE DIES, IVANDOGGY, D’J YIDO, VERBA VOLANT y BILLONAIRE en el recinto de concierto de la Avda. de Las Galaxias.

23,00 h. Baile popular amenizado por la orquesta MARLEN en el recinto de la ermita, en la C/. Bartolomé Hurtado.

23,30 h. Baile popular amenizado por la orquesta COVER BAND en

la C/. Pinto esquina a C/. Torrejón.

Lunes 9

8,00 h. Tradicional encierro en la C/. Pablo Picasso. A continuación, suelta de reses.

11,00 h. Exposición de fotografías en la ermita de Ntra. Sra. de La Soledad cedidas por particulares. Presentación y proyección del video ‘Seguimos haciendo Hermandad’, una breve historia de la cofradía parleña, sus costumbres, tradiciones y signos distintivos desde sus comienzos hasta la actualidad.

11,00 h. Animación para niños de 2 a 12 años con taller de juguetes creativos, cuentacuentos, pintacaras y juegos tradicionales en el recinto de la ermita, en la C/. Bartolomé Hurtado.

11,00 h. Almuerzo en el chiringuito del recinto de la ermita, en la C/. Bartolomé Hurtado.

18,30 h. Venta de artículos de regalo y recuerdos de la Hermandad de Nuestra Señora de La Soledad en el recinto de la ermita, en la C/. Bartolomé Hurtado.

20,00 h. Actuación de grupos de baile de las entidades vecinales y de las asociaciones ACRÓPOLIS 96, BARRIO 2001, CDE AVANTGARDE y CASA DE MADRID en el recinto de la Avda. de Las Galaxias.

21,00 h. Baile popular con la orquesta LA BRIGADA en el recinto de la ermita en la C/. Bartolomé Hurtado.

Martes 10

11,00 h. Santa Misa en la explanada de la ermita, ofrecida en recuerdo de Bartolomé Hurtado y familia, así como para todos los hermanos difuntos, en especial por los fallecidos este último año.

19,00 h. Presentación y paso por el manto de Ntra. Sra. de La Soledad de los niños menores de un año en la ermita.

20,00 h. Romería en el recinto de la ermita, con limonada, rifa y sorteos.

20,00 h. Actuación musical de los grupos LOS WOKIES, THE KILLER KIDS, THE BLACK NEONS y ARCEGRIS en el recinto de conciertos de la Avda. de las Galaxias.

21,00 h. Baile popular con la orquesta SUPERSÓNICA en la ermita.

DEPORTE Y OTRAS ACTIVIDADES

Domingo 8

10,00 h. Torneo de petanca en los campos del polideportivo Fco. Javier Castillejo. Organiza: Club de Petanca Ciudad de Parla.

Miércoles 11

20,30 h. XXIV Trofeo Memorial Luis Martínez. Partido a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer entre la AD Parla y CD TOLEDO. Campo municipal de Los Prados, Avda. Juan Carlos I, s/n.

Viernes 13

21,00 h. Clase abierta al aire libre de yudo y defensa personal. Explanada del Parque de las Comunidades. Organiza: C.D. WLAC Yudo de Parla.

21,00 h. Cena de Hermandad en el restaurante Vara (Illescas, Toledo). A-42, km 31. Recogida de invitaciones en la Casa de la Hermandad, Trav. del Empedrado, 4 y en el puesto de regalos de la ermita.